في ختام دور الـ 32 من كأس الملك.. التعاون "بثلاثية" يقصي أبها ويصل إلى دور الـ 16

تأهل فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء نظيره أبها بنتيجة 3 / 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط ، بقيادة الحكم السعودي عبدالله العويدان.