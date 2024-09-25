في ختام دور الـ 32 من كأس الملك.. التعاون "بثلاثية" يقصي أبها ويصل إلى دور الـ 16

تأهل فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء نظيره أبها بنتيجة 3 / 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط ، بقيادة الحكم السعودي عبدالله العويدان.
الشوط الأول انتهى بتقدم التعاون بهدف دون مقابل، جاء عن طريق اللاعب "فلافيو" في الدقيقة 21، بعد استثماره لخطأ فادح من دفاع أبها في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر.
وفي الشوط الثاني عدل النتيجة لأبها قائد الفريق أحمد عبده من ركلة جزاء في الوقت بدلاً من الضائع 90+10 تسبب فيها مدافع التعاون "فيصل فجر"، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.
وفي الدقيقة 92 من زمن الشوط الإضافي الأول، أحرز "جواو بيدرو" الهدف الثاني للتعاون، بعد عرضية مثالية من قِبل "موسى بارو".
وفي الدقيقة 99 عزز البديل الناجح محمد الكويكبي النتيجة للتعاون بهدف ثالث.
وخسر التعاون خدمات مدافعه "جيرتو" الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 111 من زمن الشوط الإضافي الثاني ليكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 120+2 قلص أحمد عبده النتيجة لفريقه أبها بهدف ثانٍ لم يكن كافيًا للعودة للمباراة من جديد.