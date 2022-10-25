غدًا سحب قرعة كأس آسيا للشباب 2023.. والأخضر في المستوى الأول

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، تحصل على تذاكر التأهل من أجل المشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2023، والتي تقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو وحتى 11 يونيو 2023.