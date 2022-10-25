غدًا سحب قرعة كأس آسيا للشباب 2023.. والأخضر في المستوى الأول

يُقام يوم غد الأربعاء في العاصمة الأوزبكية طشقند، سحب قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023، بمشاركة 16منتخبًا، سيوزعون على 4 مجموعات.
وتعود البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبًا تأهلت بعد مشوار تصفيات مثير، من جديد بعد غياب استمر أربع سنوات؛ علمًا بأن النهائيات تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس 2023.
ومن خلال مشوار التصفيات تأهلت المنتخبات العشر التي تصدرت مجموعاتها، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني؛ لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.
وسوف يتم -عبر القرعة- تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات؛ بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وبحسب نظام القرعة؛ فإن منتخب أوزبكستان المضيف جاء في قمة التصنيف؛ في حين تم الاعتماد على نتائج النسخة الماضية من بطولة آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، من أجل تصنيف بقية المنتخبات.
ويضم المستوى الأول في التصنيف -إلى جانب أوزبكستان- كلًّا من السعودية الفائز بلقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا 2018، وكوريا الجنوبية الوصيفة، وقطر الفائز بلقب نسخة عام 2014.
في المقابل يضم المستوى الثاني كلًّا من اليابان بطلة نسخة عام 2016، وطاجيكستان، وأستراليا، وإندونيسيا التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي في نسخة عام 2018.
ويحتوي المستوى الثالث على منتخبات الأردن والصين التي تُوّجت باللقب أربع مرات من قبل، والعراق، إلى جانب فيتنام التي بلغت الدور قبل النهائي في نسخة عام 2016.
أما المستوى الرابع، فقد ضم منتخبات: إيران الساعية للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 47 عامًا، وعمان، وسوريا، وقرغيزستان التي تعود للنهائيات بعد غياب استمر 17 عامًا.
ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، تحصل على تذاكر التأهل من أجل المشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2023، والتي تقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو وحتى 11 يونيو 2023.