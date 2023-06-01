فابريزيو رومانو: لوكا مودريتش لم يقبل أي عرض من السعودية

نفى الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" صحة الأخبار المتداولة عن قبول الكرواتي لوكا مودريتش أي اقتراح من السعودية، مؤكدًا أنه ليس لديه نية للقيام بذلك.
وشدد الصحفي الإيطالي على أن لوكا يرغب بالبقاء في ريال مدريد، مشيرًا إلى أن مودريتش وافق بالفعل على صفقة جديدة حتى 2024، لأنه يريد الاستمرار في النادي الإسباني.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن مودريتش أبلغ إدارة ناديه، بأنه يريد المغادرة بعد تلقيه عرضًا من السعودية بقيمة 120 مليون يورو، لمدة 3 مواسم.
وسبق أن قدمت إدارة النصر عرضًا لمودريتش صاحب الـ37 عامًا، والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.