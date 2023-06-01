فابريزيو رومانو: لوكا مودريتش لم يقبل أي عرض من السعودية

وشدد الصحفي الإيطالي على أن لوكا يرغب بالبقاء في ريال مدريد، مشيرًا إلى أن مودريتش وافق بالفعل على صفقة جديدة حتى 2024، لأنه يريد الاستمرار في النادي الإسباني.