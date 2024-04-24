استعدادًا للموسم الجديد .. تعرّف على نجوم عالميين مطلوبين في الدوري السعودي

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية عن اهتمام مسؤولي النادي الأهلي بالتوقيع مع مهاجم لاتسيو، وهم على استعداد لتقديم راتب سنوي يُقدر بنحو 35 مليون يورو للحصول على خدمات إيموبيلي في يونيو القادم.