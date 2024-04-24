استعدادًا للموسم الجديد .. تعرّف على نجوم عالميين مطلوبين في الدوري السعودي

تعمل الأندية السعودية على الاستعداد للموسم الجديد بالتعاقد مع أفضل اللاعبين العالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف فرقها.
وأفاد الصحفي "أكرم كونور" بأن ناديي الهلال والاتحاد دخلا في منافسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات لاعب خط وسط مانشستر يونايتد البرتغالي برناردو سيلفا.
وذكر الصحفي أيضًا بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن عدة أندية بالدوري السعودي والدوري الأمريكي مهتمون بقائد فريق لاتسيو تشيرو إيموبيلي (33 عامًا)، لضمه بالصيف القادم.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية عن اهتمام مسؤولي النادي الأهلي بالتوقيع مع مهاجم لاتسيو، وهم على استعداد لتقديم راتب سنوي يُقدر بنحو 35 مليون يورو للحصول على خدمات إيموبيلي في يونيو القادم.