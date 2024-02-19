الاتفاق يواصل تحضيراته للهلال بتدريب تكتيكي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه اليوم الأحد في الملعب الرديف بالنادي.
تأتي تحضيرات الفريق استعداداً لاستضافة الهلال يوم الاثنين 26 فبراير الجاري على ملعب نادي الاتفاق (موطن الفرسان)، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب قد اشتمل على اجتماع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد مع اللاعبين في قاعة المحاضرات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء وتمارين لياقية مع المعد البدني، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي حيث طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم التدريب بمناورة فنية من شوطين على كامل الملعب.