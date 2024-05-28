رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يستقبل سفير جمهورية المكسيك بالمملكة

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الثلاثاء في مكتبه بالرياض، سعادة سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة السيد آنيبال توليدو.
ورحب رئيس الاتحاد السعودي بسفير دولة المكسيك، مؤكدًا حرص الاتحاد السعودي على تعزيز التعاون مع الاتحادات الكروية حول العالم بما يخدم كرة القدم السعودية.
وأعرب المسحل عن تمنياته للمكسيك بتنظيم نسخة مميزة لكأس العالم 2026 والتي ستستضيفها بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال كرة القدم، واطلاع السفير المكسيكي على استراتيجية تحول كرة القدم، وأهداف ورؤية الاتحاد السعودي.