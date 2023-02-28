في العاصمة الرياض.. 4 جلسات ناقشت دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن

ثم تحدث الدكتور خالد المزيني عن أهمية الرياضة الجامعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا في هذا الصدد إلى أرقام وإحصائيات البيئة الجامعية في مختلف مناطق المملكة، والمتمثلة في عدد الجامعات الحكومية في كل منطقة، والجامعات والكليات الأهلية ومؤسسات التعليم العالي، مبينًا أن عدد الطلبة الجامعيين في المملكة بلغ 1.982.722 طالبًا وطالبة نسبة الذكور منهم 51% والإناث 49%، فيما بلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرامج الدبلوم والبكالوريوس 977.427 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الملتحقين بالدراسات العليا 41.509 طلاب وطالبات.