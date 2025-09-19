بطولة الخليج للناشئين تنطلق غدا

وتُفتتح البطولة بمباراة تجمع المنتخبين العراقي والكويتي عند السادسة مساءً على استاد حمد الكبير بالنادي العربي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في مواجهة يطمح خلالها الفريقان إلى بداية قوية وحصد النقاط الثلاث. وتليها في تمام الثامنة مساءً مباراة ثانية بين منتخبي السعودية والبحرين على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، في لقاء يتوقع أن يكون حافلًا بالإثارة والتنافسية نظرًا لرغبة كلا الطرفين في تحقيق الفوز.