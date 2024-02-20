مع انطلاق الجولة 22.. رابطة دوري الدرجة الأولى تفعّل هوية يوم التأسيس

وقدمت الرابطة شارة القيادة للاعبين الفرق بشعار يوم التأسيس، إضافة إلى توفير الأدوات الرياضية في الملعب من بينها ملابس خاصة ارتداها أشبال جمع الكرة في الملعب وغيرها من الأدوات التي حملت هوية يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية والذي سيكون يوم 22 فبراير 2024.