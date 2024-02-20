مع انطلاق الجولة 22.. رابطة دوري الدرجة الأولى تفعّل هوية يوم التأسيس

شهدت الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين مواكبة من رابطة دوري الدرجة الأولى بمناسبة إطلاق "جولة يوم التأسيس" التي وجّه بها الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الرياضة.
وحرصت الرابطة على تجهيز ملاعبها وتقديم الشعارات بهوية يوم التأسيس، ووفرت الويلكم بالورد الترحيبي إضافة لبوديوم والمجسم يحملان شعار يوم التأسيس "وهي العلم السعودي والنخلة والصقر والخيل العربية والسوق" قبل انطلاق جميع لقاءات الجولة في عدة مدن مختلفة لالتقاط الصور التذكارية بين اللاعبين والحكام.
وقدمت الرابطة شارة القيادة للاعبين الفرق بشعار يوم التأسيس، إضافة إلى توفير الأدوات الرياضية في الملعب من بينها ملابس خاصة ارتداها أشبال جمع الكرة في الملعب وغيرها من الأدوات التي حملت هوية يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية والذي سيكون يوم 22 فبراير 2024.
يُذكر أن وزير الرياضة قد اعتمد، الجولة 22 في دوري الدرجة الأولى بجولة يوم التأسيس، إضافة إلى الجولات القادمة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".