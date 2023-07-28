وداع مؤثر من محمد صلاح لزميله في ليفربول بعد انتقاله إلى صفوف الاتفاق

وجَّه النجم المصري محمد صلاح رسالة وداعية لزميله السابق في نادي ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون اليوم الجمعة بعد انتقال الأخير إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، صورة تجمعه بهندرسون، وعلق عليها بالقول: "لقد كان من العظيم أن تكون قائد فريقنا، وإنه لشعور سيئ عندما أراك ترحل".
وتابع النجم المصري: "رحلتنا معًا كانت مميزة جدًّا، ومليئة بالألقاب المهمة".
وختم صلاح تدوينه بالقول: "أتمنى لك التوفيق في المحطة القادمة من مسيرتك".
وكان نادي الاتفاق قد أعلن التعاقد مع هندرسون أمس الخميس قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعد 12 عامًا قضاها في صفوف "الريدز"، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وعددًا من البطولات المحلية الأخرى.
وسيلعب هندرسون تحت إشراف زميله السابق في ليفربول أسطورة الحمر ستيفن جيرارد، الذي عُيّن مدربًا لفريق الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر.
وبات هندرسون ثالث صفقة صيفية للاتفاق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، بعد الفرنسي موسى ديمبلي، والاسكتلندي جاك هيندري.
وانضم هندرسون إلى ليفربول قادمًا من سندرلاند في 2011، وخلف جيرارد قائدًا في ملعب أنفيلد في 2015.