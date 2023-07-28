وداع مؤثر من محمد صلاح لزميله في ليفربول بعد انتقاله إلى صفوف الاتفاق

وكان نادي الاتفاق قد أعلن التعاقد مع هندرسون أمس الخميس قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعد 12 عامًا قضاها في صفوف "الريدز"، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وعددًا من البطولات المحلية الأخرى.