الاتحاد يرصد المخالفات المتعلّقة بحقوق العلامة التجارية لناديه

وقال الاتحاد في بيان نشره، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في إطار الجهود المبذولة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومجلس إدارة شركة نادي الاتحاد في سبيـل حمايـة وإنفاذ حقوق العلامة التجارية للنادي؛ قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالزيارات التفتيشية الدورية لرصد وضبط عدد من المنشآت التجارية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية؛ لعرضها وبيع منتجات مقلدة".