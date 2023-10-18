الاتحاد يرصد المخالفات المتعلّقة بحقوق العلامة التجارية لناديه

أعلنت إدارةُ نادي الاتحاد أنها أصدرت توجيهاتها للإدارة القانونية ومحامي النادي من أجل رصد المخالفـات تجاه العلامة التجارية للنادي في المنشآت التجارية أو عبر المتاجر الإلكترونية.
وقال الاتحاد في بيان نشره، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في إطار الجهود المبذولة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومجلس إدارة شركة نادي الاتحاد في سبيـل حمايـة وإنفاذ حقوق العلامة التجارية للنادي؛ قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالزيارات التفتيشية الدورية لرصد وضبط عدد من المنشآت التجارية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية؛ لعرضها وبيع منتجات مقلدة".
وأضاف البيان:" ويؤكد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد أنه أصدر توجيهاته للإدارة القانونيـة ومحامي النادي للمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في رصد المخالفات تجـاه العلامة التجارية للنادي في المنشآت التجارية، أو عبر المتاجر الإلكترونية".
وتابع البيان: "وذلك بهدف حفظ حقوق النـادي ومنع استغلالها دون وجه حق بما يضرّ بمصالح النادي وشركائه التجاريين".