بثنائية السودان.. العراق يبلغ ربع نهائي كأس العرب

تأهل منتخب العراق إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب قطر 2025، عقب تغلّبه على نظيره السوداني بهدفين دون مقابل، اليوم السبت، على ملعب 974 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.