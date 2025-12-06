بثنائية السودان.. العراق يبلغ ربع نهائي كأس العرب

تأهل منتخب العراق إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب قطر 2025، عقب تغلّبه على نظيره السوداني بهدفين دون مقابل، اليوم السبت، على ملعب 974 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وفشل المنتخبان في استغلال الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، سجل العراق هدفين متتاليين؛ جاءت البداية عن طريق مهند علي في الدقيقة 81 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء. وبعد ثلاث دقائق فقط، أضاف أمجد عطوان الهدف الثاني، مستغلًا ارتباك الدفاع السوداني.
ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 4 نقاط للجزائر، ونقطة للسودان، فيما بقي رصيد البحرين خاليًا من النقاط.
وتُقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء؛ حيث تلتقي الجزائر مع العراق، والبحرين مع السودان.