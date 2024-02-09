تركي آل الشيخ يشارك الهلاليين فرحتهم أمام النصر.. و"المملكة آرينا" يدخل موسوعة جينيس.. وغضب كبير على "رونالدو"

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم بكأس موسم الرياض 2024 على حساب النصر 2/0 بملعب "المملكة آرينا" في الرياض، وشارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ الهلاليين فرحتهم في ملعب المباراة بعد أن رفع كأس البطولة عالياً مع اللاعبين.
- شهد "ديربي الرياض" حضوراً لافتاً لقائد الهلال، "الدولي" سالم الدوسري، والذي سجل الهدف الثاني لفريقه بطريقة سينمائية في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، إثر تمريرة ولا أجمل من زميله "مالكوم".
- أعرب البرازيلي رينان لودي لاعب الهلال عن سعادته بالفوز في أول ديربي له مع الفريق، وذلك في أول تعليق بعد تتويج فريقه بكأس موسم الرياض على حساب النصر.
- نال لاعب الهلال "الصربي" سافيتش كأس أفضل لاعب في المباراة، ونال مواطنه ميتروفيتش كأس أفضل لاعب في البطولة.
- حقق الهلال اللقب بنيله 6 نقاط، من فوزين على النصر 2-0، وإنتر ميامي الأمريكي 4-3، وحل النصر ثانياً بـ3 نقاط، بفوزه 6-0 على الفريق الأمريكي الذي احتل المركز الثالث بدون نقاط.
- شهد اللقاء حضور عدد نجوم الفريقين (السابقين) وأبرزهم: ماجد عبد الله، يوسف الثنيان، سامي الجابر، محيسن الجمعان، محمد الدعيع، وفهد الهريفي.
- نفى رئيس الهلال "فهد بن نافل" ما يتردد عن التنحي عن كرسي الرئاسة مكتفياً بالقول: "لا أرد على شائعات"!.
- سجل الهلال أفضل انطلاقة على ملعبه الجديد الذي توج على أرضه بأول الألقاب في ليلة شهدت دخول "المملكة آرينا" لموسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين قياسيين كأكبر ملعب مغلق لكرة القدم وكذلك أكبر سعة لملعب مغلق في العالم.
- غضبت جماهير الهلال على قائد النصر كريستيانو رونالدو، عقب رمي الشال الأزرق على الأرض في نهاية المباراة وبشكل غير لائق! كما نال "الدون" بطاقة صفراء في المباراة.