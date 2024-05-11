جامعة الملك سعود تتوج بلقب كأس بطولة دوري الجامعات للرياضات الإلكترونية

وشهدت البطولة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، تنافساً بين الطلاب المشاركين في ثلاث مسابقات رئيسية هي: كول أوف ديوتي، تيكن، و FC 24. حيث أظهر المشاركون مهارات عالية وروح رياضية مميزة خلال مجريات البطولة، بما عزز من أهدافها نحو صقل مهارات الطلاب في مجال الرياضات الإلكترونية، واكتشاف المواهب وتطويرها.