جامعة الملك سعود تتوج بلقب كأس بطولة دوري الجامعات للرياضات الإلكترونية

بمشاركة 19 جامعة سعودية، اختتمت مساء أمس بطولة دوري الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، واستضافتها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الخرج.
وشهدت البطولة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، تنافساً بين الطلاب المشاركين في ثلاث مسابقات رئيسية هي: كول أوف ديوتي، تيكن، و FC 24. حيث أظهر المشاركون مهارات عالية وروح رياضية مميزة خلال مجريات البطولة، بما عزز من أهدافها نحو صقل مهارات الطلاب في مجال الرياضات الإلكترونية، واكتشاف المواهب وتطويرها.
وفي ختام البطولة، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى والثانية والثالثة، حيث حصدت جامعة الملك سعود لقب البطولة، متوجّةً بالكأس الذهبية، بينما حصدت جامعة الأمير محمد بن فهد المركز الثاني، ونالت جامعة أم القرى المركز الثالث.