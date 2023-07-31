بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023: النصر يجدد حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي

اقترب فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم من التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي 4/ 1 مساء أمس الاثنين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الثالثة)، بقيادة الحكم القطري عبدالرحمن جاسم.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف "تاليسكا" عند الدقيقة الـ42، بعد استثماره عرضية مثالية من زميله عبدالرحمن غريب.
وشهد هذا الشوط محاولات للاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنها ضلت طريق المرمى التونسي.
وفي الشوط الثاني، ومن خطأ قاتل، أحرز مدافع النصر علي لاجامي هدف التعادل للاتحاد في مرمى فريقه بالخطأ عند الدقيقة الـ66.
وأعاد المخضرم "رونالدو" فريقه النصر للمقدمة عند الدقيقة الـ74 بعد استثماره عرضية زميلة سلطان الغنام، برأسية ولا أجمل داخل الشباك هدفًا ثانيًا.
وأضاف عبدالإله العمري الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة الـ88. وهدف رابع أصفر جاء عن طريق عبدالعزيز العليوة عند الدقيقة الـ90.
وبتلك النتيجة بلغ النصر النقطة الرابعة متربعًا على الصدارة، يليه الشباب السعودي، فيما ودع الاتحاد المنستيري البطولة.