بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023: النصر يجدد حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي

اقترب فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم من التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي 4/ 1 مساء أمس الاثنين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الثالثة)، بقيادة الحكم القطري عبدالرحمن جاسم.