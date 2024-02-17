بعد نهاية اليوم الثالث.. "تافاتاناكيت" على أعتاب التتويج بلقب بطولة أرامكو الدولية للجولف

واصلت التايلاندية "بارتي تافاتاناكيت" تقديمها أفضل العروض ضمن منافسات بطولة أرامكو السعودية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تُقام في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير 2024.
وتقدمت التايلاندية باتي تافاتاناكيت بعد نهاية اليوم الثالث من المنافسات؛ إذ أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب في ختام البطولة غدًا الأحد.
وقالت تافاتاناكيت: "بصراحة، عليك أن تفكر في الفوز، أليس كذلك؟ ففكرة الفوز حاضرة دائمًا في ذهني، وفي اليوم الأخير كل ما أريد فعله هو اتخاذ القرارات الصحيحة لكل ضربة، ومهما كان ما سأواجه فأنا مستعده لذلك".
أما المصنفة الثامنة على العالم تشارلي هال فقد عادت إلى المنافسة برصيد 68، وانتقلت إلى سبعة أقل من المستوى في البطولة.
وبهذه المناسبة قالت هال بعد يومها الناجح: "كنت أخطط للقيام ببعض التمرينات السريعة، لكن عانيت في غرفة الفندق من مشاكل تسريب المياه؛ ما تطلَّب بقائي مستيقظة حتى الفجر. بعد ذلك لم أكن أتخيل حقًّا الاستيقاظ للقيام بالكثير من التمرين، لكنني بالتأكيد قدمت ما بوسعي لأكون جاهزة".
وفي سياق متصل، كانت جولة اليوم الثالث من البطولة جولة يجب تذكُّرها بالنسبة للاعبتَين الألمانيتَين؛ إذ تفوقت إستر هينسيل هايت على مواطنتها ألكسندرا فورسترلينج في وقت لاحق بخمسة دون المستوى؛ إذ أطلقت ضربة قوية بسبعة دون المستوى، نقلتها بقوة إلى المنافسة في المركز الثاني برصيد ٦٥.
كما سعت كل من إميلي بيدرسن وجوجيا هول إلى تقديم أفضل ما لديهما في محاولة التقدم على لوحة المتصدرين؛ فأنهت اليوم هول في المركز السابع فيما سجلت بطلة ٢٠٢٠ بيدرسن ستة أهداف دون المستوى؛ لتنضم إلى تشارلي هال في المركز الثالث، فيما حرصت الدنماركية الأولى على الاستفادة القصوى من الفرصة التي منحتها لنفسها.
وعقب ختامها المنافسات أمس قالت بيدرسن: "كان الفوز في المملكة العربية السعودية قبل خمس سنوات أمرًا مميزًا بالنسبة لي؛ لذا فإن الفوز مرة أخرى يعني الكثير، ومن الواضح أن هذا ما أنا هنا من أجله".
وأضافت: "من الجيد أن تنافس وتقدم أفضل ما لديك، إنه المكان الذي تشعر فيه بأنك على قيد الحياة، وهذا ما أبحث عنه".
وتُختتم غدًا الأحد منافسات بطولة أرامكو السعودية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بعد أن تنافست نجمات العالم على أهم الألقاب وسط أجواء من المتعة والفعاليات المصاحبة التي ناسبت كل أفراد العائلة وعشاق لعبة الجولف والزوار.