بعد نهاية اليوم الثالث.. "تافاتاناكيت" على أعتاب التتويج بلقب بطولة أرامكو الدولية للجولف

وبهذه المناسبة قالت هال بعد يومها الناجح: "كنت أخطط للقيام ببعض التمرينات السريعة، لكن عانيت في غرفة الفندق من مشاكل تسريب المياه؛ ما تطلَّب بقائي مستيقظة حتى الفجر. بعد ذلك لم أكن أتخيل حقًّا الاستيقاظ للقيام بالكثير من التمرين، لكنني بالتأكيد قدمت ما بوسعي لأكون جاهزة".