مع ختام "جولة يوم التأسيس" من دوري روشن.. النصر يعود للقمة

انفرد فريق النصر الأول لكرة القدم بصدارة الترتيب العام لمسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضمك 3-0 وتعادل الاتحاد مع الرائد 0-0 في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة "جولة يوم التأسيس".
وتواصل غياب الهلال حامل اللقب عن منافسات الدوري لمشاركته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وشهدت بقية المباريات فوز العدالة على الخليج 2-0 والوحدة على أبها 2-1 والباطن على الاتفاق 1-0، في حين تعادل التعاون مع الفيحاء 1-1.
وسجلت الفرق 11 هدفاً فقط في 6 مباريات بمعدل 1.83 هدف في المباراة الواحدة.
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الفوز على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل، لينفرد الأصفر في الصدارة بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي تعادل سلبياً 0-0 مع فريق الرائد.
وفاز العدالة على الخليج بهدفين دون مقابل، في حين حقق الباطن فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بتغلبه على الاتفاق بهدف دون مقابل.
وتغلب الوحدة على أبها بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الفيحاء مع التعاون بهدف لمثله.
فرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد حضوره في المسابقة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى ضمك، في حين لعب رينالدو لينيس دوراً مؤثراً في فوز العدالة على الخليج بتسجيله أحد هدفي اللقاء، وسجل رينزو لوبيز هدف الفوز الوحيد للباطن في شباك الاتفاق ليكون الثلاثي هو الأبرز في الجولة.
13 هدفاً، أندرسون تاليسكا (النصر)
12 هدفاً، كارلوس جونيور (الشباب)
11 هدف عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد)
8 أهداف لكل من: فراس البريكان (الفتح)، أوديون إيغالو (الهلال)، كريستيانو رونالدو (النصر).
1- النصر: 43 نقطة.
2- الاتحاد: 41
3- الشباب: 40
4- الهلال: 32 من 15 مباراة.