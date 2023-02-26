مع ختام "جولة يوم التأسيس" من دوري روشن.. النصر يعود للقمة

فرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد حضوره في المسابقة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى ضمك، في حين لعب رينالدو لينيس دوراً مؤثراً في فوز العدالة على الخليج بتسجيله أحد هدفي اللقاء، وسجل رينزو لوبيز هدف الفوز الوحيد للباطن في شباك الاتفاق ليكون الثلاثي هو الأبرز في الجولة.