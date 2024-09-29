على هامش دورة الألعاب السعودية 3.. حضور مميز لندوة العمل التطوعي في المجال الرياضي

وافتتحت الندوة بكلمة من البتول باروم، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية، فيما ألقى رئيس إدارة المتطوعين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أندي نيومان، الكلمة الافتتاحية. وأكد "أندي" على قوة العمل التطوعي على المستويات الوطني، المجتمعي، والفردي، ومدى توافقه مع أهداف رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة المتطوعين. كما تحدث عن الأهمية التاريخية للضيافة وخدمة المجتمع، والاحتفاء بالثقافة السعودية، والفرص الفريدة المتاحة. وأضاف: "إن التخطيط الإستراتيجي لتحفيز برامج التطوع واسعة النطاق يتطلب جذب المتطوعين، توظيفهم، تدريبهم، تفاعلهم، والتنفيذ التشغيلي. كما يتطلب برنامج تدريب لضمان استعداد المتطوعين، وتقنيات للحفاظ على تفاعلهم واستمرارهم."