صفقة منتظَرة.. الحارس المغربي ياسين بونو يطرق أبواب الهلال

كشفت مصادر إعلامية عن اقتراب نادي الهلال، من إتمام الاتفاق مع الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، والمنتخب المغربي، للانضمام للفريق بالموسم الجديد.
وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، بأن مسؤولي الهلال يواصلون مفاوضاتهم مع بونو؛ مؤكدًا أن النادي السعودي في مرحلة الاتفاق على الشروط الشخصية للحارس، بعد الاتفاق مع إشبيلية على رسوم قدرها 21 مليون يورو.
وشدد الصحفي أيضًا على أنه من غير المتوقع أن يتفاوض مانشستر سيتي لانتقال حارسه إيدرسون مورايس إلى الهلال، الذي كان قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بالميركاتو الصيفي الجاري.
كما أكد الصحفي "نيكولا شيرا" أنه تم الاتفاق مع ياسين بونو على أن ينتقل إلى الهلال مقابل 20 مليون يورو (10 مليون يورو/ سنة)، بعقد حتى عام 2026.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أيضًا أن الحارس المغربي، تلقى أيضًا عرضًا مغريًا من ريال مدريد الإسباني، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ، قبل أن ينسحب النادي الألماني من المفاوضات.
ويلعب ياسين بونو البالغ من العمر 32 عامًا، في مركز حراسة مرمى إشبيلية منذ 2019، قادمًا من جيرونا الإسباني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.