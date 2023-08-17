صفقة منتظَرة.. الحارس المغربي ياسين بونو يطرق أبواب الهلال

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أيضًا أن الحارس المغربي، تلقى أيضًا عرضًا مغريًا من ريال مدريد الإسباني، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ، قبل أن ينسحب النادي الألماني من المفاوضات.