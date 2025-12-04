أخضر السيدات يختتم مشاركته الثانية في بطولة غرب آسيا للسيدات 2025

من جانبها، أعربت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، عن فخرها بالأداء الذي قدمته اللاعبات، مؤكدة أن ما ظهر به المنتخب يعكس العمل الكبير الذي يُبذل في تطوير اللعبة. وأضافت: "قدّمت لاعباتنا صورة مشرفة عن كرة القدم النسائية في المملكة، وأثبتن قدرتهن على المنافسة وتقديم مستويات قوية، ونحن فخورون بهن وبالروح العالية التي تحلين بها خلال البطولة."