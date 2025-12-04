أخضر السيدات يختتم مشاركته الثانية في بطولة غرب آسيا للسيدات 2025

اختتم المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم مشاركته في بطولة غرب آسيا للسيدات، في نسخة تاسعة شهدت منافسة قوية ومستويات فنية متقدمة، وحضورًا مشرفًا لمنتخبنا الوطني.
واستهل أخضر السيدات مشواره في البطولة بتحقيق فوز ثمين في أولى مواجهاته أمام منتخب العراق بنتيجة 2-1 يوم 24 نوفمبر، قبل أن يواصل تألقه ويحقق انتصارًا كبيرًا على منتخب الإمارات بخمسة أهداف دون مقابل يوم 28 نوفمبر، لينجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة.
وفي نصف النهائي، واجه المنتخب السعودي نظيره منتخب فلسطين يوم 30 نوفمبر في مباراة امتدت لركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، ليخسر المنتخب 3-4 بعد أداء تنافسي قوي.
وانتقل أخضر السيدات بعدها للمنافسة على المركز الثالث يوم 2 ديسمبر أمام منتخب العراق، حيث خسر بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.
وبرغم خسارة ميدالية المركز الثالث، قدم المنتخب مستويات مميزة ومبشّرة، عكست تطور اللاعبات على الصعيدين الفني والبدني، إلى جانب الروح العالية التي ظهرن بها طوال البطولة.
من جانبها، أعربت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، عن فخرها بالأداء الذي قدمته اللاعبات، مؤكدة أن ما ظهر به المنتخب يعكس العمل الكبير الذي يُبذل في تطوير اللعبة. وأضافت: "قدّمت لاعباتنا صورة مشرفة عن كرة القدم النسائية في المملكة، وأثبتن قدرتهن على المنافسة وتقديم مستويات قوية، ونحن فخورون بهن وبالروح العالية التي تحلين بها خلال البطولة."
ويواصل المنتخب السعودي للسيدات العمل للاستحقاقات المقبلة، مستفيدًا من المكتسبات الفنية التي تحققت خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا، ضمن مسيرة التطور المتسارعة لكرة القدم النسائية في المملكة.