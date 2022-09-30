أخضر السيدات يختتم برنامجه الإعدادي في أبها.. ومونيكا تؤكد تحقيق الأهداف

من جانبها أكدت مدربة المنتخب الوطني، الألمانية مونيكا ستاب، أن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي حققت جميع أهدافها، مشيرة إلى أن الجهاز الفني كان يبحث عن رفع المستوى البدني والفني للاعبات طوال الفترة التي سبقت مواجهتَي بوتان، من خلال الاحتكاك بالمنتخبات التي تمتلك خبرة كبيرة في المباريات الدولية.. معربة عن طموحها لدخول المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي.