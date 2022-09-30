أخضر السيدات يختتم برنامجه الإعدادي في أبها.. ومونيكا تؤكد تحقيق الأهداف

اختتم المنتخب السعودي الأول للسيدات المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي تحضيرًا للمنافسات الرياضية المقبلة، وهي المرحلة التي تخللتها مباراتان وديتان أمام منتخب بوتان.
وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 المباراة الأولى التي أُقيمت يوم السبت الماضي. وسجل للأخضر بيان (صدقة، البندري مبارك ونورة إبراهيم). فيما انتهت المواجهة الثانية التي أقيمت الأربعاء بفوز منتخب بوتان بنتيجة 4-2. وسجلت البندري مبارك ومريم التميمي هدفَي المنتخب الوطني.
وكان المنتخب السعودي قد بدأ المرحلة الأولى بمعسكر إعدادي بمدينة سالفدن النمساوية، استمر 15 يومًا، قبل أن ينتقل إلى أبها بمعسكر امتد 17 يومًا.
من جانبها أكدت مدربة المنتخب الوطني، الألمانية مونيكا ستاب، أن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي حققت جميع أهدافها، مشيرة إلى أن الجهاز الفني كان يبحث عن رفع المستوى البدني والفني للاعبات طوال الفترة التي سبقت مواجهتَي بوتان، من خلال الاحتكاك بالمنتخبات التي تمتلك خبرة كبيرة في المباريات الدولية.. معربة عن طموحها لدخول المنتخب الوطني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي.
وأضافت مونيكا: "لقد كانت فترة إيجابية، زادت من مستوى الانسجام بين اللاعبات، والاعتياد على مستوى عالٍ من التنافس في مثل هذه المباريات.. وهو أمر سيتطور أكثر فأكثر مع بدء الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى الشهر المقبل، في خطوة إيجابية، خاصة مع دخول أندية رسمية للتنافس، ووجود أجهزة فنية وإدارية على أعلى مستوى".