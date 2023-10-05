دوري روشن للمحترفين: "ريمونتادا" فتحاوية تحبط آمال الاتفاقيين وتخطف منهم النقاط الثلاث

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، في تحقيق فوز مثير للغاية أمام شقيقه الاتفاق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 9 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفتح بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها اللاعب موسى ديمبلي للاتفاق في الدقيقة 64 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل للفتح محترفه لوكاس في الدقيقة 85 ثم يضيف دجانيني الهدف الثاني القاتل للفتح في الدقيقة 90+3.
الجدير بالذكر أن شوط المباراة الثاني كان قد شهد هدفاً للاتفاق لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
بتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده عند النقطة رقم 17 فيما يتوقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 17.