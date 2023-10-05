دوري روشن للمحترفين: "ريمونتادا" فتحاوية تحبط آمال الاتفاقيين وتخطف منهم النقاط الثلاث

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، في تحقيق فوز مثير للغاية أمام شقيقه الاتفاق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.