الخليج يجدد الثقة بالظهير الأيسر البرتغالي بيدرو ريبوتشو موسمًا آخر

وارتدى اللاعب قميص بشكتاش التركي في 2019، قبل العودة إلى البرتغال، إذ لعب مع باكوس دي فيريرا فيما كانت آخر محطاته مع ليخ بوزنان البولندي، محققًا لقب الدوري معه في موسم 2022-2021، قبيل الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الخليج.