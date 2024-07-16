الخليج يجدد الثقة بالظهير الأيسر البرتغالي بيدرو ريبوتشو موسمًا آخر

أعلنت إدارة نادي الخليج رسميًا تجديد عقد الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول البرتغالي بيدرو ريبوشو، لمدة موسم واحد.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "صوراً للاعب وعلق عليها: "موسم آخر لبيدرو ريبوتشو مع الدانة.. فصل جديد من الحكاية .. "بيدرو" خلجاوي".
وكان الظهير البرتغالي بيدرو ريبوشو انتقل إلى صفوف الخليج الموسم الماضي، بعقد يمتد لمدة عام واحد، قادماً من ليخ بوزنان البولندي.
بدأ صاحب الـ29 عاماً مسيرته الكروية من نادي بنفيكا، قبيل الانتقال إلى موريرينسي، حيث أحرز كأس الرابطة البرتغالية، ثم التوجه إلى فرنسا مع جانجون.
وارتدى اللاعب قميص بشكتاش التركي في 2019، قبل العودة إلى البرتغال، إذ لعب مع باكوس دي فيريرا فيما كانت آخر محطاته مع ليخ بوزنان البولندي، محققًا لقب الدوري معه في موسم 2022-2021، قبيل الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الخليج.