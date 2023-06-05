النصر يجهز عرضاً مغرياً لإقناع ساديو ماني

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني، قد ارتبط بالانتقال للدوري السعودي، لمجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق النصر.
وكشف الصحفي "فلوريان بليتينبيرج" عن اهتمام نادي النصر، بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم المقبل 2022/23.
وبات ساديو ماني أحد أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف ناديه الألماني، بسبب فشله في التأقلم مع الفريق، إضافة لقضائه أغلب فترات الموسم مصاباً.
وبحسب الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، فإن النصر يرغب في الجمع بين ماني ورونالدو في الفريق، حيث سيجهز له عرضاً بقيمة 100 مليون يورو سنوياً.
وأشار الصحفي فلوريان إلى أن النصر، يرى بأن 70 مليون يورو، سيكون مبلغاً كافياً لإقناع إدارة بايرن ميونخ، بالسماح للاعب السنغالي بمغادرة الفريق.
وسبق أن أفادت تقارير أن كلاً من إدارتي الهلال والاتحاد مهتمة باللاعب السنغالي، الذي أصبح مستقبله مع بايرن ميونيخ غير واضح، حيث يقترب من الرحيل عن النادي الألماني.