النصر يجهز عرضاً مغرياً لإقناع ساديو ماني

وسبق أن أفادت تقارير أن كلاً من إدارتي الهلال والاتحاد مهتمة باللاعب السنغالي، الذي أصبح مستقبله مع بايرن ميونيخ غير واضح، حيث يقترب من الرحيل عن النادي الألماني.