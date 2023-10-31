الاتحاد يلتحق بركب المتأهّلين لربع نهائي كأس الملك بثلاثية الفيحاء

التحق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين لربع نهائي أغلى الكؤوس السعودية، بفوزه الكبير على مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
تقدم الاتحاد مبكرًا منذ الدقيقة الخامسة من جملة مميزة تبادل خلالها اللاعبون الكرة، قبل أن يرسل "رومارينيو" تمريرةً بينية وضعت "عبدالرزاق حمدالله" في حالة انفراد لم يتوان الأخير من إيداعها الشباك.
وكاد الفيحاء أن يعادل النتيجة عندما توغّل "ريكاردو ريلر" من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق قذيفة صاروخية ارتطمت بالعارضة "70".
وأسفر ضغط الفريق المضيف عن تعزيز تقدُّمه بالهدف الثاني عن طريق المغربي "عبدالرزاق حمدالله" الذي راوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية متقنة بقدمه اليمنى باتجاه أسفل الزاوية اليمنى داخل الشباك "87".
وضاعف النجمُ الفرنسي "كريم بنزيما" تقدمَ الاتحاد بإحرازه ثالث الأهداف في الوقت المحتسب بدلًا من ضائع "90+4" من قذيفة صاروخية استقرَّت في سقف مرمى الحارس الصربي "فلاديمير ستويكوفيتش".