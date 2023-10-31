الاتحاد يلتحق بركب المتأهّلين لربع نهائي كأس الملك بثلاثية الفيحاء

التحق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين لربع نهائي أغلى الكؤوس السعودية، بفوزه الكبير على مضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.