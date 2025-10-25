بداية سيئة لكونسيساو في الشرق الأوسط.. صحيفة إسبانية تنتقد أداء الاتحاد أمام الهلال

وجهت صحيفة "AS" الإسبانية انتقادات حادة لنادي الاتحاد بقيادة مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو، كما لم يسلم من الانتقادات قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما، وذلك عقب الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعب والفريق في الكلاسيكو أمام الهلال.
وفاز الهلال على الاتحاد، أمس الجمعة، بنتيجة 2-0 في ديربي السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، ليبتعد حامل اللقب في الموسم الماضي عن صدارة الدوري.
وقالت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها: "بداية سيئة لكونسيساو في الشرق الأوسط، المدرب البرتغالي الذي خلف لوران بلان بعد فوزه بلقب الدوري، لم يحقق أي فوز في المسابقة المحلية حتى الآن".
وأضافت الصحيفة: "وفي ثاني مبارياته مع الاتحاد، والتي تُعد كلاسيكو سعودي، تلقى فريقه خسارة على أرضه أمام الهلال بنتيجة 2-0".
وتابعت: "كانت أخطاء الاتحاد باهظة الثمن طوال المباراة. مع استحواذ متقطع وهزيل وخطورة قليلة، كان فريق سيموني إنزاغي هو من أضاف بعض الإثارة إلى المباراة".
واستطردت: "بعد خطأين على حافة منطقة الجزاء كادا أن يتسببا في الهدف الأول، تمكن الهلال من التقدم عبر ركلة ركنية حولها دومبيا بالخطأ في مرماه، وجاء الهدف بعد تدخل ذكي من داروين نونيز الذي حاول قطع كرة أربكت دفاع المنافس وأدت إلى ارتباك داخل المنطقة".
وأكدت أن أصحاب الأرض قدموا ضغطًا وهجومًا شرسًا خلال المباراة، الأمر الذي منح الهلال فرصة لتعزيز تقدمه، كما انعكس ذلك على حماس الجماهير التي رسمت لوحة فنية رائعة في المدرجات.
ولم يقتصر تأثير أجواء الفريق واللامبالاة على الجمهور فحسب، بل امتد أيضًا إلى بنزيما، الذي لم يُحدث فرقًا يُذكر، وكانت هناك محاولة تسديدة ضعيفة هي أعظم مساهمة للفرنسي في اللقاء.