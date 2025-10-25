بداية سيئة لكونسيساو في الشرق الأوسط.. صحيفة إسبانية تنتقد أداء الاتحاد أمام الهلال

واستطردت: "بعد خطأين على حافة منطقة الجزاء كادا أن يتسببا في الهدف الأول، تمكن الهلال من التقدم عبر ركلة ركنية حولها دومبيا بالخطأ في مرماه، وجاء الهدف بعد تدخل ذكي من داروين نونيز الذي حاول قطع كرة أربكت دفاع المنافس وأدت إلى ارتباك داخل المنطقة".