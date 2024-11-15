"بن جلوي" يلتقي نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية

وأشادت النائبة الفرنسية بالقدرات والكوادر الرياضية بالمملكة، وخاصة على مستوى الرياضات الإلكترونية، قبيل استضافة دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها الرياض العام المقبل، بعد أن فازت باستضافتها، إبان دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي عقدت في باريس يوليو الماضي.