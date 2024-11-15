"بن جلوي" يلتقي نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية

التقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الفرنسية مديرة ملف الرياضات الإلكترونية الفرنسية السيدة سيلفي موكس، بحضور سفير الرياضة بجمهورية فرنسا السيد سامويل دوركيت في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المشاريع المشتركة بين الحركة الأولمبية والبارالمبية في المملكة، والقطاع الرياضي في جمهورية فرنسا، لا سيما عقب استضافة العاصمة الفرنسية باريس لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيف الماضي.
وتناول اللقاء تعزيز التعاون الرياضي بين اللجنتين، وسبل تبادل الخبرات الإدارية والفنية، بما يسهم في تقدّم الحركة الرياضية الأولمبية في البلدين.
وأشادت النائبة الفرنسية بالقدرات والكوادر الرياضية بالمملكة، وخاصة على مستوى الرياضات الإلكترونية، قبيل استضافة دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها الرياض العام المقبل، بعد أن فازت باستضافتها، إبان دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين التي عقدت في باريس يوليو الماضي.