رونالدو ونيمار والإنفاق السعودي على الدوري تُغَذي آمال "الأخضر" في كأس آسيا

وواصل التقرير أنه على الجانب الآخر؛ فإن البعض لا يعتقدون أن فورة الإنفاق ستفيد المنتخب الوطني، الذي فاز بكأس آسيا ثلاث مرات، لكنه وصل إلى النهائي آخر مرة في عام 2007 وفاز بها آخر مرة في عام 1996، وهم يدللون على ذلك بأن العديد من اللاعبين الذين شاركوا في الفوز التاريخي 2- 1 على الأرجنتين في كأس العالم قبل ما يزيد قليلًا عن عام؛ فَقَدوا أماكنهم في الأندية بسبب وصول المواهب الأجنبية.