الاتحاد: خضوع "كريم بنزيما" لفحوصات طبية في عيادة ريال مدريد

وقال النادي في بيان نشره، أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس):"على ضوء التواصل الذي تم بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الطبي لفريق ريال مدريد للتشاور حول إصابة اللاعب كريم بنزيما والتي تسببت في غيابه خلال فترات من هذا الموسم عن المشاركة مع الفريق في مباريات هامة، عليه فقد تم الاتفاق على إجراء اللاعب المزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية لدى الطبيب الذي أشرف طبياً على اللاعب خلال الأعوام الماضية".