سعود عبد الحميد لجماهير الهلال : "لن أنسى الذكريات الجميلة أتمنى التوفيق للزعيم في المستقبل .. شكرًا لكم على كل شيء"!

وجّه لاعب الهلال"السابق" سعود عبد الحميد، رسالة مؤثرة، اليوم الثلاثاء، إلى جماهير الأزرق، بعد احترافه الخارجي، وتحديدًا إلى روما الإيطالي حتى 2028.
وقال سعود عبد الحميد من خلال رسالة في منصة "إكس" مخاطبًا جماهير الهلال : جمهور الزعيم اليوم نهاية فصل لا يُنسى من حياتي، رحلة مدتها سنتان مليئة بذكريات لا حصر لها. قبل أن أغادر، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير الفني والموظفين على منحي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى إلى زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر.
وأضاف لاعب روما: "لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة تبديل الملابس معكم. معًا، حطمنا عددًا لا يُحصى من الأرقام القياسية، والبطولات الممكنة للنادي وأنا فخور بأنني كنت جزءًا في ذلك.
وأتم: "أخيرًا، أريد أن أشكر الجمهور الأزرق , شكرًا لكم على كل الدعم طوال فترتي في النادي منذ اليوم الأول، منحتموني الثقة في كل مرة أشارك فيها بألوان هذا الفريق، سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمكم وحبكم .. اليوم سأرحل لكني لن أنسى الذكريات الجميلة أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل. شكرًا لكم على كل شيء"!.