رياضة

سعود عبد الحميد لجماهير الهلال : "لن أنسى الذكريات الجميلة أتمنى التوفيق للزعيم في المستقبل .. شكرًا لكم على كل شيء"!

من خلال رسالة مؤثرة بعد الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي