السويدي "باتريك كيتل": ذكرياتي مع جمهور الرياض لن تُنسى

وأضاف "قبل نزولي الارينا كنت أسمع صوت الجماهير لكني ذهلت جداً بتواجدهم الكبير في المدرجات وتفاعلهم معي شخصياً، تأخرت حتى عن الحضور للمؤتمر الصحافي وقدمت اعتذاري لرغبة الجمهور الكبير في التقاط صور للذكرى معي، كان حضوراً كبيراً جداً ولن ينسى مني ومن زملائي".