السويدي "باتريك كيتل": ذكرياتي مع جمهور الرياض لن تُنسى

وصف الفارس السويدي باتريك كيتل المتوج بلقب النسخة الـ37 في كأس العالم للترويض ضمن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 أنه عاش فترة صعبة خلال الشوط النهائي واضطر للبكاء بعد الفوز باللقب بسبب قوة منافسيه وتحقيقه للقب للمرة الأولى.
وحسم الفارس السويدي والمصنف السادس عالمياً في التصنيف العالمي للترويض، اللقب لأول مرة في مشواره وذلك بنسبة 81.661 في المائة في التقييم العام وبفارق ضئيل جداً عن الدنماركية نانا سكودبورغ مرالد المصنفة الرابعة عالمياً، والألمانية الألمانية إيزابيل ويرث المصنفة التاسعة.
وقال "باتريك كيتل" بعد التتويج:" "عشت ليلة صعبة وجميلة جداً، ودونت ذكريات عظيمة في الرياض خلال الشوط النهائي، شعور جديد، قضمت أظافري من صعوبة المنافسة وقوة المنافسين".
وأضاف "قبل نزولي الارينا كنت أسمع صوت الجماهير لكني ذهلت جداً بتواجدهم الكبير في المدرجات وتفاعلهم معي شخصياً، تأخرت حتى عن الحضور للمؤتمر الصحافي وقدمت اعتذاري لرغبة الجمهور الكبير في التقاط صور للذكرى معي، كان حضوراً كبيراً جداً ولن ينسى مني ومن زملائي".
وختم بطل كأس العالم: "أحببت الرياض وسأعود لها قريباً، ذكرياتي فيها ومعهم لن تنسى، وأتمنى مشاهدة مثل هذا الحضور في كل مكان".