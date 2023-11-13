ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.. الأخضر يرفع استعداده للقاء باكستان

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية في المعسكر الإعدادي الذي يقام حالياً في محافظة "الأحساء" استعداداً لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
واستكمل المدير الفني "روبرتو مانشيني" برنامجه التدريبي بحصة مسائية على الملعب الرديف بنادي الفتح، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مانشيني مناورة تكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب حسان تمبكتي في الحصة التدريبية لتعرضه لوعكة صحية، فيما يواصل اللاعب سالم الدوسري برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الثلاثاء بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على "الملعب الرديف بنادي الفتح"، وتقرر أن تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.