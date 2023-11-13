ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.. الأخضر يرفع استعداده للقاء باكستان

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية في المعسكر الإعدادي الذي يقام حالياً في محافظة "الأحساء" استعداداً لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.