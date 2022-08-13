الهلال: البيان خالف القواعد الإجرائية.. ورئيس النصر يرد: "عجب عجاب"!

وتابع البيان: "استنكر مجلس الإدارة تبرير مركز التحكيم الرياضي السعودي بأن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات، وأنهم يبذلون كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، على أن يصدر القرار في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري، التي توافق نهاية فترة تسجيل اللاعبين. مشددًا على أن حق الدفاع مكفول للأطراف كافة في تقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة خلال مدد تقدرها لهم هيئة التحكيم، إلا أن تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى أن صدر القرار برفضه، والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبل أن يصدروا بيانًا إعلاميًّا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر".