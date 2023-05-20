صراع نصراوي هلالي.. من أجل التعاقد مع البرازيلي "لوكاس مورا"

كشف الإعلامي التركي، أكرم كونور، عن اهتمام ناديي الهلال والنصر بالتعاقد مع البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.
وقال الصحفي المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين: إن الهلال والنصر يتابعان وضع اللاعب البرازيلي، الذي أعلن نادي توتنهام أنه سيغادر الفريق عقب نهاية الموسم الجاري بعد نهاية عقده.
وسَبَق أن حاول الهلال في وقت سابق، التعاقد مع المهاجم البرازيلي، إلا أن اللاعب فضّل اللعب في أوروبا؛ مما صعّب إتمام الصفقة.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة؛ بينما يقع الهلال في المركز الرابع ويمتلك 53 نقطة.