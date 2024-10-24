الأهلي ينتزع كأس السوبر المصري من أمام الزمالك

توج الأهلي المصري بكأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه والرابعة توالياً أمس الخميس، على حساب نظيره الزمالك بركلات الترجيح 7-6 ، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.