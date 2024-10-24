الأهلي ينتزع كأس السوبر المصري من أمام الزمالك

توج الأهلي المصري بكأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه والرابعة توالياً أمس الخميس، على حساب نظيره الزمالك بركلات الترجيح 7-6 ، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وفي ركلات الترجيح، سجل للأهلي محمد مجدي (أفشة) وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وحسين الشحات، بينما أهدر رضا سليم ويوسف أيمن.
في المقابل، سجل للزمالك، عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد وناصر منسي وأحمد سيد (زيزو) ومحمد حمدي وكونراد ميشلاك، بينما أهدر حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر.