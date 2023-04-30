رونالدو يتقدم التشكيلة المثالية للجولة 24 من دوري روشن.. و"نياكاتي" الأعلى تقييمًا

سيطر اللاعبون المحليون على التشكيلة المثالية للجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.
ووفقًا لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم، فقد ضمت التشكيلة المثالية للجولة ستة لاعبين محليين، مقابل خمسة محترفين أجانب يتقدمهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو والدولي الأرجنتيني إيفر بانيغا.
واستحوذ لاعبو فريق النصر على حصة الأسد من التشكيلة المثالية للجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بوجود أربعة لاعبين يمثلون وصيف جدول الترتيب مقابل لاعبين للاتفاق ومثلهما للخليج ولاعب لكل من الشباب والعدالة والفتح.
فيما حصل يوسف نياكاتي لاعب الاتفاق على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة 24 من المسابقة وفقًا لموقع "Opta" بحصوله على 9،3 درجة، فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على التقييم الأقل بين لاعبي التشكيلة المثالية بـ7،2 درجة .
حراسة المرمى : نواف العقيدي (النصر)
خط الدفاع : محمد خبراني (الخليج)، سعد الموسى (الاتفاق) ، توفيق بوحيمد (الفتح)، سلطان الغنام (النصر).
خط الوسط : عبدالله الخيبري (النصر)، إيفر بانيغا (الشباب)، فابيو مارتينيز (الخليج)، دافيد ديجانيتش (العدالة).
خط الهجوم : كريستيانو رونالدو (النصر)، يوسف نياكاتي (الاتفاق).