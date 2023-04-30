رونالدو يتقدم التشكيلة المثالية للجولة 24 من دوري روشن.. و"نياكاتي" الأعلى تقييمًا

فيما حصل يوسف نياكاتي لاعب الاتفاق على التقييم الأعلى بين أقرانه اللاعبين في الجولة 24 من المسابقة وفقًا لموقع "Opta" بحصوله على 9،3 درجة، فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على التقييم الأقل بين لاعبي التشكيلة المثالية بـ7،2 درجة .