"دياز" مدرب "الهلال" يشنُّ هجومًا لاذعًا على حكم مباراة فريقه أمام "الشباب"

شنَّ مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رامون دياز، خلال المؤتمر الصحفي، هجومًا لاذعًا على حكم مباراة فريقه أمام الشباب؛ وذلك بعد الخسارة المؤلمة في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحقق الشباب مساء الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض فوزًا ثمينًا بنتيجة (3/ 0) على نظيره الهلال، ضمن منافسات الدوري السعودي.
وقال "رامون دياز" عقب المباراة: "لم يقم حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء واضحة لميشيل ديلغادو. وهذه ثاني مرة يتجاهل فيها الحكم احتساب ضربة جزاء لنا؛ فقد فعلها سابقًا أمام الأهلي".
وأضاف مهاجمًا حكم اللقاء: "مباراة اليوم كانت أكبر من الحكم، وكان له اليد في تحويل نتيجة المباراة بهذا الشكل.. تسبب في أخطاء كارثية، وضغط لاعبينا بالبطاقات الملونة".
واستطرد حديثه: "لدينا شاشة على دكة البدلاء، نستخدمها لمتابعة أحداث المباراة وبعض اللقطات. ولقد شاهدنا الأخطاء التي ارتكبها الحكم بوضوح".
وختم دياز لقاءه قائلاً: "الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال عن المنافسة على لقب الدوري هي تكليف حكام غير أكفاء لإدارة المباراة".
وبتلك النتيجة رفع الشباب رصيده للنقطة الـ47؛ ليحتل المركز الثالث مرة أخرى، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة الـ45.