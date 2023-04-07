"دياز" مدرب "الهلال" يشنُّ هجومًا لاذعًا على حكم مباراة فريقه أمام "الشباب"

شنَّ مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رامون دياز، خلال المؤتمر الصحفي، هجومًا لاذعًا على حكم مباراة فريقه أمام الشباب؛ وذلك بعد الخسارة المؤلمة في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.