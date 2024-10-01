هدف لاعب الاتحاد "حامد الغامدي" الأجمل في الجولة الخامسة من دوري روشن

ونال هدف "الغامدي " على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (1387902 صوت) بنسبة وصلت إلى 44% من الأصوات، متفوقاً على هدف البرازيلي أنجيلو غابرييل لاعب النصر في مرمى الوحدة، الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 32%، فيما حل هدف البرازيلي مالكوم لاعب الهلال في مرمى الخلود في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 24% من أصوات المصوتين .