هدف لاعب الاتحاد "حامد الغامدي" الأجمل في الجولة الخامسة من دوري روشن

فاز هدف حامد الغامدي، لاعب الاتحاد في مرمى الخليج، بلقب الهدف الأجمل في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نال تقدير الجماهير.
وحصل هدف "الغامدي" بمرمى الخليج على النسبة الأعلى من الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة الخامسة، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/2025 .
ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، فقد حصل هدف الغامدي، على النسبة الأعلى من أصوات المصوتين.
ونال هدف "الغامدي " على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (1387902 صوت) بنسبة وصلت إلى 44% من الأصوات، متفوقاً على هدف البرازيلي أنجيلو غابرييل لاعب النصر في مرمى الوحدة، الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 32%، فيما حل هدف البرازيلي مالكوم لاعب الهلال في مرمى الخلود في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 24% من أصوات المصوتين .
وسجل حامد الغامدي هدفه من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، علماً أنه رابع أهداف فريقه في المباراة التي انتهت لمصلحة الاتحاد (4-1).