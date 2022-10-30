كأس العالم 2022.. قطر تفتتح أول مركز للخدمات القنصلية في تاريخ المونديال

يشار إلى أن عملية الإعداد لإطلاق المركز الدولي للخدمات القنصلية شهدت جهودًا كبيرة من فريق اللجنة العليا، للتواصل مع العشرات من السفارات والقنصليات المعتمدة لدى الدولة، لتخصيص ممثلين عنها للعمل من مقر المركز، بهدف إتاحة خدمات قنصلية شاملة لجمهور المونديال في مكان واحد، وسيضمن المركز التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المشجعون من أنحاء العالم، لضمان استمتاع الجميع بتجربة استثنائية خلال سفرهم إلى قطر لحضور فعاليات البطولة التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر، وتتواصل حتى 18 ديسمبر.