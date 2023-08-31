بعد 10 سنوات منفردًا.. السعودية تزيح غوارديولا عن عرشه

بدأ أليغري موسمه الثالث على التوالي في حقبته الثانية مع السيدة العجوز، ويسعى أليغري حاليًا لتجاوز خيبة الموسم الماضي الذي ودّع فيه الفريق مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، ثم أقصي من الدوري الأوروبي من نصف النهائي، وأنهى الدوري الإيطالي في المركز السابع بعد خصم 10 نقاط من رصيده.