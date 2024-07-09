في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يواجه الأردن

يواجه المنتخب السعودي لكرة الطائرة نظيره منتخب الأردن في البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة غداً الأربعاء عند السابعة مساءً. ضمن مباريات الجولة الخامسة للبطولة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب والرياضة .
ويدخل المنتخب السعودي اللقاء برصيد أحد عشر نقطة بعد فوزه في جميع مباريات الأربع السابقة.
وعمل مدرب المنتخب محمد بن علي الشيخ (تونسي) على تجهيز الفريق خلال اليومين الماضيين بتكثيف التدريبات اللياقية والفنية استعدادًا للقاء .
ويسعى الأخضر السعودي لمواصلة الحفاظ على الصدارة من جديد وتحقيق الانتصار والاقتراب خطوة جديدة نحو لقب البطولة، ويحتل الأردن المركز الرابع برصيد خمس نقاط، وتقام في نفس اليوم مباراتان، حيث يتواجه البحرين والعراق في المباراة الأولى، والكويت وليبيا في المباراة الثانية .