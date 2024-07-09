في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يواجه الأردن

ويسعى الأخضر السعودي لمواصلة الحفاظ على الصدارة من جديد وتحقيق الانتصار والاقتراب خطوة جديدة نحو لقب البطولة، ويحتل الأردن المركز الرابع برصيد خمس نقاط، وتقام في نفس اليوم مباراتان، حيث يتواجه البحرين والعراق في المباراة الأولى، والكويت وليبيا في المباراة الثانية .