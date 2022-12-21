في انطلاق الجولة 14 للدوري الممتاز لكرة السلة.. الهلال ينشد نقاط السلام

تفتح غدًا الخميس مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة؛ إذ تجمع الوحدة الذي يحتلّ المركز الخامس، بنظيره أحد الذي يحتلّ المركز الثالث، عند الساعة السادسة مساء، على صالة وزارة الرياضة في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
وتقام بعد غد الجمعة خمس مباريات؛ إذ يلتقي ضباء الذي يحتلّ المركز التاسع بنظيره الأنصار الذي يحتلّ المركز الثاني عشر عند الساعة الخامسة مساء، على صالة جامعة تبوك.
ويلتقي الاتحاد الذي يحتلّ المركز الثامن بنظيره العدالة الذي يحتلّ المركز العاشر، وذلك عند الساعة الرابعة مساء على صالة وزارة الرياضة في جدة.
ويلتقي الفتح الذي يحتلّ المركز الرابع نظيره الأهلي الذي يحتلّ المركز الأول، عند الساعة الرابعة مساء، على صالة نادي الفتح.
ويلتقي الهلال الذي يحتلّ المركز السادس، نظيره السلام الذي يحتلّ المركز السابع، عند الساعة الرابعة مساء، على صالة وزارة الرياضة في الرياض.
وعلى نفس الصالة عند الساعة السادسة مساء، يلتقي النصر الذي يحتلّ المركز الثاني، نظيره التعاون الذي يحتلّ المركز الحادي عشر.