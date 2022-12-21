في انطلاق الجولة 14 للدوري الممتاز لكرة السلة.. الهلال ينشد نقاط السلام

تفتح غدًا الخميس مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة مباراة واحدة؛ إذ تجمع الوحدة الذي يحتلّ المركز الخامس، بنظيره أحد الذي يحتلّ المركز الثالث، عند الساعة السادسة مساء، على صالة وزارة الرياضة في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.