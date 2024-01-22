رياضة
الشباب يفاوض نيوكاسل يونايتد لضم ميغيل ألميرون بالميركاتو الشتوي
يستهدف مسؤولو نادي الشباب السعودي التعاقد مع الأوروغوياني ميغيل ألميرون، لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الجاري.
ووفقاً لما أفاد به الصحفي "بن جاكوبس" فإن إدارة الشباب ونيوكاسل يونايتد توصلتا إلى اتفاق مؤقت بشأن انتقال ميغيل ألميرون للدورى السعودي.
وشدد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" على أن الجناح الأوروغوياني منفتح على فكرة الانضمام إلى الشباب، ولكن الصفقة لم تتم بعدُ.
وانضم ميغيل ألميرون البالغ من العمر 29 عاماً، لصفوف نيوكاسل يونايتد في يناير 2019 قادماً من أتلانتا يونايتد الذي لعب له لمدة 3 مواسم.
وسبق للاعب الأوروغوياني اللعب للعديد من الأندية مثل لانوس، سيرو بورتينيو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 30 مليون يورو.