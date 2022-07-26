الباطن يرمم دفاعاته بالعراقي سعد ناطق

أعلن نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي العراقي سعد ناطق، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في منافسات الموسم المقبل، قادمًا من صفوف الشرطة العراقي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.