الباطن يرمم دفاعاته بالعراقي سعد ناطق

أعلن نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي العراقي سعد ناطق، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في منافسات الموسم المقبل، قادمًا من صفوف الشرطة العراقي، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
ونشر الباطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو ترحيبي بالوافد الجديد سعد ناطق، بعنوان "هلا بيك هلا".
واشتمل الفيديو على أبرز التدخلات القوية للاعب مع ناديه الشرطة والمنتخب العراقي.
وأنهى الباطن، الفيديو الترحيبي بمعلومات عن اللاعب سعد ناطق، بأنه لاعب دولي عراقي وعمره 28 عامًا.
يُشار إلى أن تعاقد نادي الباطن مع مدافع الشرطة العراقي، جاءت بتوصية من الكرواتي ألين هورفات مدرب الفريق، لإجادته اللعب بالقدم وتفوقه في الكرات العالية في ظل طوله الفارع الذي يصل 1.88 سم.
يُذكر أن سعد ناطق، كان قريبًا من الانتقال إلى الأهلي السعودي الموسم الماضي، إلا أن الصفقة لم تنجح في اللحظات الأخيرة.
ويُنتظر أن يكون لاعب الشرطة العراقي، بديلاً عن ريناتو شافيز المدافع البرازيلي، الذي قرر المدرب الكرواتي الاستغناء عن خدماته.
ويبلغ سعد ناطق من العمر 28 عامًا، ولعب 31 مباراة دولية مع منتخب العراق منذ عام 2015 وحتى الآن، كما لعب لنادي العربي القطري من قبل، وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف دولار، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.