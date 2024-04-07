مدرب الهلال "خيسوس" : ندخل مباراة الغد بهدف الفوز .. وسالم يؤكد : تنتظرنا مباراة صعبة

أكد مدرب فريق الهلال "خيسوس" أن فريقه يسعى إلى تقديم مباراة تليق بالكرة السعودية أمام شقيقه النصر، وكل فريق يعرف الآخر، سندخل مباراة الغد بهدف وحيد؛ وهو الفوز والتأهل إلى النهائي، وكسب البطولة التي حققتها مع الهلال في فترتي الأولى.
جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر والتي تستضيفها مدينة أبو ظبي الإماراتية.
وأضاف: أعرف "كاسترو" جيدًا وهو زميل لي وعملنا في فريق واحد سابقًا، ونكن الاحترام لبعضنا وكلانا يريد الفوز.
وتابع نشعر بالفخر بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية؛ التي جاءت بجهود اللاعبين، حيث وضع اللاعبون اسم الهلال في مصاف الأندية العالمية، وأكثرها تحقيقًا للفوز المتتالي.
وأردف تعد جميع المباريات المقبلة في كل المنافسات مهمة بالنسبة إلينا، وسلسلة الانتصارات المتتالية كانت سببًا في تحفيزنا للاستمرار والظهور بهذا الشكل.
من جانب آخر قال سالم الدوسري قدرنا في الهلال أن نلعب تحت ضغط والمنافسة على كل البطولات، نسعى إلى اللقب على الرغم من ضغط المباريات والإرهاق.
وتابع تنتظرنا مباراة صعبة أمام النصر، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق بالفوز والتتويج باللقب.