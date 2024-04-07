مدرب الهلال "خيسوس" : ندخل مباراة الغد بهدف الفوز .. وسالم يؤكد : تنتظرنا مباراة صعبة

أكد مدرب فريق الهلال "خيسوس" أن فريقه يسعى إلى تقديم مباراة تليق بالكرة السعودية أمام شقيقه النصر، وكل فريق يعرف الآخر، سندخل مباراة الغد بهدف وحيد؛ وهو الفوز والتأهل إلى النهائي، وكسب البطولة التي حققتها مع الهلال في فترتي الأولى.