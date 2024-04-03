بحضور رئيس الاتحاد السعودي .. الوقوف على آخر التحضيرات والتجهيزات لاستضافة بطولة العالم للبلياردو

تفقد اليوم الأربعاء فريق العمل والتنظيم لبطولة العالم للبلياردو (9 كرات) التي ستُقام في الفترة من 3 حتى 8 يونيو 2024، في الصالات الرياضية الخضراء بمدينة جدة وتم الاطلاع على التجهيزات والتحضيرات والطاولات التي ستُقام عليها البطولة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري ووجود عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية عبد العزيز آل ثاني وحضور المدير التنفيذي لشركة ماتش روم سبورت السيدة إميلي فريز ووجود عددٍ من أعضاء إدارة الفعاليّات بوزارة الرياضة.