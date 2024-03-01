شاهد.. فرحة هستيرية من نيمار بهدف مالكوم في الكلاسيكو أمام الاتحاد

أثارت فرحة احتفال النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب نادي الهلال، بهدف زميله ومواطنه في الفريق مالكوم في مرمى نادي الاتحاد، تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الحساب الرسمي للناقل الرسمي للبطولات السعودية (شبكة قنوات "SSC") عبر حسابها على منصة (إكس) مقطع فيديو، يرصد فرحة قائد منتخب البرازيل بهدف تقدم زميله مالكوم.
وظهر النجم البرازيلي الذي يغيب عن صفوف فريقه بسبب الإصابة بفرحة هستيرية أثناء متابعة المباراة من على مدرجات ملعب "المملكة أرينا".
وفاز الهلال على نظيره الاتحاد (3-1) مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.