شاهد.. فرحة هستيرية من نيمار بهدف مالكوم في الكلاسيكو أمام الاتحاد

أثارت فرحة احتفال النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب نادي الهلال، بهدف زميله ومواطنه في الفريق مالكوم في مرمى نادي الاتحاد، تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.