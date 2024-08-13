"كاسترو ": أثق باللاعبين وهذا موقفنا من مشاركة "تاليسكا" و"ماني".. و"رودولفو": نلعب أمام فريق كبير

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، إنه يثق بلاعبي فريقه، ولديهم القدرة بتحقيق الانتصارات، وذلك قبل خوض غمار منافسات كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024.
وتابع "كاسترو" في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مباراته أمام "التعاون" المقررة غدًا لحساب نصف نهائي السوبر، إنه سعيد بالعودة إلى السعودية والمنافسة بداية من هذه البطولة التي قال إن سعادته ستزداد حال تحقيقها.
وزاد المدرب البرتغالي: إن الفريق قام بتجهيز جميع الأمور من أجل الفوز، مشيرًا إلى أن ثقته لا محدودة في اللاعبين.
وعن جاهزية البرازيلي أندرسون تاليسكا لمباراة الغد قال "كاسترو": إن اللاعب عاد من الإصابة بعد وقت طويل كما تعرض لإصابة خلال المعسكر، لذا سينتظر حتى الساعات الأخيرة قبل حسم مشاركته في المباراة بعد الحصول على إذن الطاقم الطبي.
وعن مستقبل اللاعب السنغالي ساديو ماني مع "النصر" في ظل التقارير التي تتحدث عن اقترابه من الرحيل، أكد "كاسترو" أن ماني مستمر مع الفريق، وسيعمل مع المجموعة من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات.
من جانبه، أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للتعاون، أن حظوظ الجميع متساوية في كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، وذلك قبل مواجهة النصر غدًا الأربعاء لحساب الدور نصف النهائي.
وتابع "أروابارينا" في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للحديث عن المباراة: إن التوقعات للجميع بنفس المستوى، لافتًا إلى أن فريقه سيدخل المباراة بطريقة تنافسية وتقديم أداء جيد، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز أمام فريق كبير بحجم "النصر".
وأتم المدير الفني للتعاون حديثه قائلًا: إن خوض مسابقة السوبر تمثل حصادًا للموسم الماضي، وهو ما سيدفع الفريق لمواصلة المسيرة بالانتصارات.