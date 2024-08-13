"كاسترو ": أثق باللاعبين وهذا موقفنا من مشاركة "تاليسكا" و"ماني".. و"رودولفو": نلعب أمام فريق كبير

وعن مستقبل اللاعب السنغالي ساديو ماني مع "النصر" في ظل التقارير التي تتحدث عن اقترابه من الرحيل، أكد "كاسترو" أن ماني مستمر مع الفريق، وسيعمل مع المجموعة من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات.