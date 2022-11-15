"رينارد": واجبنا كلاعبين وأجهزة فنية وإدارية أن نجعل الجميع فخورًا بالمنتخب

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب كرواتيا وديًّا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022. وقال: مباراة أخيرة لنا في مشوار التحضيرات، وتبقى لنا أسبوع واحد قبل خوض مباراتنا الأولى في كأس العالم 2022، وهو الأمر نفسه للمنتخب الكرواتي الذي قدم إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا من أجل تحضيراته؛ لذلك مباراة الغد ستكون مباراة قوية، ولا ننسى أن منتخب كرواتيا لعب نهائي كأس العالم 2018".
عن اختيار المنتخب الكرواتي في ختام المباريات الودية، قال: "اختيار اللعب أمام منتخب كرواتيا جيد لنا في هذه المرحلة من البرنامج الإعدادي، وخلال مسيرتي التدريبية لعبت الكثير من المباريات الودية، لكن الأهم في المقام الأول البطولة المشاركين فيها".
وعن تأثير تغير الملعب وموعد انطلاقة المباراة، ردّ قائلًا: "كرة القدم نعيشها مثل الحياة يجب علينا أن نتكيف مع كافة الظروف، وهذه خصلة أن الأنسان في حياته يجب أن يتكيف مع كافة الظروف".
وتحدث "إيرڤي رينارد" عن اختلاف المباريات الودية عن مباريات التصفيات، وقال: "المباريات الإعدادية ليست مثل التصفيات؛ فظروفها مختلفة وليست متشابهة، وهذه رسالة للجميع: ثقوا باللاعبين فأنتم تعرفونهم جيدًا، لكن لا بد أن نتحلّى بالصبر لأننا نلعب في بطولة قوية، وواجبنا كلاعبين وأجهزة فنية وإدارية أن نجعل الجميع فخورًا بالمنتخب".
وأكد "إيرڤي رينارد" أن الدافعية ستكون مختلفة، وقال: "أتوقع الدافعية ستكون مختلفة بين مباراة الغد ومباراتنا الأولى في كأس العالم، ودائمًا أكرر للاعبين أن نكون جاهزين لتاريخ 22 نوفمبر، وبالطبع سيقدمون ما يجب عليهم، وبعض النظر عن نتيجة الغد الأهم أن نبقى مركزين على مهمتنا في كأس العالم.
وعن تأثير استبعاد اللاعب فهد المولد، قال: "أكثر من سيتأثر في الاستبعاد هو اللاعب فهد المولد؛ نظرًا لتوقيت استبعاده، فقد تم استبعاده احترازيًّا لتجنب المجازفة، وأود أن أقول لفهد بأننا سنفتقده؛ لأنه لاعب مهم لديه 4 أهداف و4 صناعة، والذي سيحل محله لاعب جيد".
وعن مدى تأثير اللعب الساعة الواحدة ظهرًا، رد قائلًا: "ليس من السهل اللعب الساعة الواحدة ظهرًا، لكن يجب أن نكون مستعدين للعب في جميع الظروف".