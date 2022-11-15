"رينارد": واجبنا كلاعبين وأجهزة فنية وإدارية أن نجعل الجميع فخورًا بالمنتخب

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب كرواتيا وديًّا ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022. وقال: مباراة أخيرة لنا في مشوار التحضيرات، وتبقى لنا أسبوع واحد قبل خوض مباراتنا الأولى في كأس العالم 2022، وهو الأمر نفسه للمنتخب الكرواتي الذي قدم إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا من أجل تحضيراته؛ لذلك مباراة الغد ستكون مباراة قوية، ولا ننسى أن منتخب كرواتيا لعب نهائي كأس العالم 2018".