"النصر" يسعى لتجديد عقد البرازيلي "لويس غوستافو" موسمًا آخر

ووفقًا للإعلامي التركي، فإن إدارة النصر تسعى لتجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد آخر قبل دخوله الفترة الحرة من عقده، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى النصر.