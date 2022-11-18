"النصر" يسعى لتجديد عقد البرازيلي "لويس غوستافو" موسمًا آخر

كشفت تقارير إعلامية أن البرازيلي لويس غوستافو، لاعب فريق النصر، ينال رضا إدارة النادي العاصمي حتى الآن.
وقال الإعلامي التركي، أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، إن إدارة النادي السعودي تبحث تجديد عقد البرازيلي لويس غوستافو لاعب الفريق.
ووفقًا للإعلامي التركي، فإن إدارة النصر تسعى لتجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد آخر قبل دخوله الفترة الحرة من عقده، التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى النصر.
وكانت إدارة النصر قد نجحت في ضم اللاعب لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم ثانٍ في صفقة انتقال حُر قادمًا من نادي فنربخشة التركي.